SHOT: долг Блиновской перед налоговой в 1,5 млрд рублей полностью исчез

У Елены Блиновской куда-то пропал долг перед налоговой, размер которого составлял 1,5 млрд руб. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В разговоре с информационным каналом юрист Блиновской заявил, что в настоящее время сам не может понять, каким образом задолженность исчезла. В марте 2023 года в отношении «королевы марафонов» были возбуждены уголовные дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов, а также отмывании денежных средств.

Ранее сообщалось о том, что ВТБ потребовал от Блиновской 270 млн руб.