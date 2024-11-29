SHOT: долг Блиновской перед налоговой в 1,5 млрд рублей полностью исчез
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У Елены Блиновской куда-то пропал долг перед налоговой, размер которого составлял 1,5 млрд руб. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
В разговоре с информационным каналом юрист Блиновской заявил, что в настоящее время сам не может понять, каким образом задолженность исчезла. В марте 2023 года в отношении «королевы марафонов» были возбуждены уголовные дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов, а также отмывании денежных средств.
Ранее сообщалось о том, что ВТБ потребовал от Блиновской 270 млн руб.