Евгений Малышко, директор фонда Пахмутовой, выступил с заявлением в СМИ, полностью опровергнув информацию о госпитализации известной композитора. Об этом сообщает РИА Новости.

Малышко категорически отверг эти слухи, назвав их полным враньем. Ранее появились некоторые неофициальные сообщения о том, что композитор была госпитализирована, однако директор фонда Пахмутовой решительно утверждает, что эта информация не соответствует действительности. На данный момент причины и источник возникновения этих слухов остаются неясными.

Официальные представители и доверенные лица композитора пока не комментировали текущую ситуацию. Отметим, что Людмила Пахмутова – выдающаяся российская композитор и поэт, чьи творческие достижения оказали значительное влияние на музыкальную культуру страны.