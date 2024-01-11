Директор Гильдии актеров кино РФ высказалась о смерти актера Соломина

Заслуженный деятель культуры Валерия Гущина выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина. В беседе RT она также поделилась воспоминаниями о легендарном актере.

В начале января 2024 года Юрия Соломина выписали из больницы спустя два месяца лечения. Артист давно чувствовал себя плохо. Однако 11 числа он потерял сознание на улице во время прогулки по Москве. После госпитализации Соломин скончался, несмотря на усилия врачей.

Коллеги и близкие актера вспоминают его не только как талантливую знаменитость. Директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина описала Юрия Соломина как одного из самых интеллигентных и образованных людей своего окружения. Особенно она ярко запомнила, какое влияние актер мог оказывать на молодые умы. Как пример она привела последнее его посещение Дома кинематографистов.

«Меня поразило, что современная, ультрамодная молодежь при первых его словах встали и благодарили его за то, что он пришел, уже пожилой человек, ему было 84—85 лет. И он разговаривал с ними не сидя, а именно стоя, выражая уважение к тем, кто собрался его послушать. Это было просто потрясающе, просто потрясающе», — высказалась Гущина.

Собеседница канала принесла соболезнования всем, для кого утрата актера стала настоящим потрясением.

Ранее сообщалось о возможной причине смерти Юрия Соломина.