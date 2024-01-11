Mash: стала известна предварительная причина смерти Юрия Соломина

Появились сведения о предположительной причине смерти артиста Юрия Соломина. Об этом сообщает канал Mash.

Изначально было известно, что причиной ухода из жизни художественного руководителя Малого театра стал «ишемический инсульт», к которому привели хронические заболевания. Однако, по данным канала, к смерти Соломина могла привести почечная недостаточность. После перенесенного инсульта с поражением височной области и кровоизлияний в мозг недостаточность обострилась и привела к печальному исходу.

Также сообщается, что ухудшению самочувствия артиста Юрия Соломина способствовали гипертония, сахарный диабет и атеросклероз. Хронические заболевания также обострились после инсульта.

О смерти народного артиста СССР стало известно днем 11 января. Несколькими днями ранее Соломина выписали из больницы, где он проходил лечение с ноября. В медицинское учреждение худрука театра доставила бригада скорой помощи: артист потерял сознание во время прогулки по Москве.