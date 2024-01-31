Джигурда восхитился поцелуем Гузеевой с двумя мужчинами

Скандальный актер Никита Джигурда запечатлел, как ведущая Лариса Гузеева облюбовала двух мужчин во время шоу. Эпатажный артист остался в восторге от увиденного, пишет портал «Дни.ру» .

Джигурда опубликовал ролик, где показал свою коллегу по цеху Ларису Гузееву во время работы. Ведущая «Давай поженимся!» поцеловала двух мужчин: Александра Гордона и Андрея Малахова. Последний обхватил лицо актрисы.

Причем это был шуточный поцелуй в губы, но Джигурда сразу разглядел в этом нечто большее. Скандалиста восхитило увиденное, ведь он считает, у него и Гузеевой общие цели.

«Мы альтернативно ярко, смело и без извращений пиарим и пропагандируем отношения между женщинами и мужчинами!», — заявил Джигурда.

Таким образом ведущие подарили зрителям и коллегам хорошее настроение, ведь не каждый день увидишь, как самые яркие звезды ток-шоу показывают столь романтичное и даже интимное представление.

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