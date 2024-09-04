Директор колледжа «Московия» подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором группы «ВЕКПРОМ»

Директор профессионального колледжа «Московия» Андрей Гречанников встретился с генеральным директором Промышленной группы «ВЕКПРОМ» Вадимом Фроловым для заключения соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В ходе переговоров стороны достигли договоренности о начале стратегического партнерства. Было принято решение о сотрудничестве и сетевом взаимодействии, а также о предоставлении студентам колледжа «Московия» возможности прохождения практики по направлениям подготовки «Сварщик ручной и частично механизированной сварки» и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

В руководстве колледжа подчеркнули, что данное сотрудничество станет важным шагом для подготовки квалифицированных специалистов в высокотехнологичных отраслях, что будет способствовать укреплению экономического потенциала страны.

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