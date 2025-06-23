Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков прооперирован после нападения льва

До утра он будет находиться в ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница». После стабилизации состояния Олега Зубкова переведут в ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко», сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Парк «Тайган» — крупнейший в Европе по коллекции хищников частный парк. Он находится в Белогорском районе Крыма. На территории парка проживают около 60 львов, в том числе редкие белые особи, более 50 тигров и несколько сотен других животных. Площадь парка составляет 32 гектара.

Ранее коллега директора парка «Тайган» раскрыл подход Зубкова к работе с хищниками.