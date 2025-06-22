Коллега директора парка «Тайган» раскрыл подход Зубкова к работе с хищниками

Олег Зубков, директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, общался со львами как с детьми. Его подход к работе с хищниками в интервью изданию «Известия» раскрыл директор зоопарка в Мариуполе Савелий Вашура.

«Тапочком кого-то побьет, поругает. Ну как-то с ними как с маленькими детьми, хотя они все взрослые львы там и тигры», — сообщил собеседник газеты.

В «Тайгане» на свет появляются многие детеныши хищных животных, они знают хозяина парка с рождения, потому что он уделяет им много внимания.

Ранее сообщалось о том, что владелец «Тайгана» Зубков доставлен в ближайшую больницу, состояние крайне тяжелое.