Директор лицея в Екатеринбурге усмотрел экстремистские наклонности в протесте учеников против увольнения завуча

В Екатеринбурге разгорается скандал в Лицее № 173, где директор учебного заведения Илья Смирнов высказал предположение об экстремистских наклонностях у части учащихся. Поводом для столь серьезного обвинения стал отказ лицеистов соблюдать установленный дресс-код, что, как сообщило сетевое издание «ЕАН», было формой протеста против увольнения одного из завучей.

12 ноября руководитель лицея лично провел проверку внешнего вида учеников. В своем официальном обращении к родителям, с текстом которого ознакомились журналисты, Смирнов заявил, что отказ детей носить форму может быть следствием некоего внешнего влияния. В документе содержится и прямое предупреждение в адрес семей учащихся.

«Поддерживая неподобающее поведение, они [родители] могут непреднамеренно способствовать развитию экстремистских взглядов, нарушая установленные в уставе школы правила о форме одежды», — приводит издание фрагмент обращения.

Таким образом, обычный школьный конфликт переведен в правовое поле, где нарушение внутреннего распорядка приравнивается к потенциально опасной идеологии.

Ранее сообщалось, что русская девочка из Латвии показала высокий результат, но осталась за дверями школы.