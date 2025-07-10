Директор МХАТ Кехман имеет многомиллиардную задолженность по кредитам

Директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман имеет задолженность по кредитам в размере около ₽18 млрд, сообщает ТАСС .

По имеющейся информации, сумма долговых обязательств Кехмана перед кредиторами составляет почти ₽18 млрд. Это значительное финансовое бремя для руководителя одного из ведущих театров России.

«Кехман имеет задолженность по кредитным платежам. Общая сумма превышает 17,8 млрд рублей»

Стоит отметить, что Владимир Кехман занимает пост директора МХАТ имени Горького с 2021 года. До этого он руководил Новосибирским театром оперы и балета, а также является художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что силовики пришли к главе Михайловского театра и МХАТа Кехману с обысками.