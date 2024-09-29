Директор школы в Калининграде посоветовала родителям учить узбекский язык из-за мигрантов

В российском обществе продолжает набирать обороты скандал из-за директора школы № 7 Калининграда. Женщина, после того как родители пожаловались, что некоторые учащиеся там дети мигрантов не говорят по-русски, посоветовала им учить своих детей узбекскому.

Ранее взрослые пожаловались на обилие детей-мигрантов в данном учебном заведении, которые практически не говорят по-русски, пишет MK.RU.

«Родители возмутились тем, что в одном из классов целых шестеро учеников-узбеков почти не говорят по-русски. А когда родители обратились с жалобой на этот факт к директору школы [№ 7 в Калининграде], та якобы посоветовала им самим учить узбекский язык», — пишет издание.

К настоящему времени известно, что родители не намерены давать спуску школьному руководству и уже обратились в организацию. «Русская община», попросив помочь разобраться в происходящем.

Ранее спикер Госдумы Володин анонсировал пять новых законопроектов по ужесточении миграционной политики в РФ.