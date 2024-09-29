Володин анонсировал пять новых законопроектов по ужесточении миграционной политики в РФ

Ужесточение миграционного контроля в России — результат диалога с гражданами. Об этом в своем аккаунте в соцсетях указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как проинформировал спикер нижней палаты российского парламента, депутаты на следующей неделе рассмотрят сразу пять законопроектов, направленных на борьбу с незаконной миграцией, включая лишение свободы и штрафы. А также думские инициативы общей корректировки миграционных процессов в РФ.

«Среди ключевых предложений: ужесточение наказаний за подделку документов и организацию незаконной миграции. Блокировка интернет-ресурсов, предлагающих незаконные миграционные услуги, а также запрет посредническим организациям участвовать в приеме экзаменов у мигрантов», — написал Володин в своем telegram-канале.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об изменениях в законодательстве с 1 октября. Так, на 5,1% будут проиндексированы зарплаты госслужащих и пенсии военнослужащих. Индексация коснется около 2,8 млн граждан России.