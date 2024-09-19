Директор Стаса Михайлова высказался об отмене концертов артиста в России

У исполнителя Стаса Михайлова по городам России отменили уже три концерта, которые должны были состояться в октябре. Директор певца Алексей Кудинов объяснил ситуацию в беседе с URA.RU .

Концерты Стаса Михайлова отменили в Самаре, Екатеринбурге и Челябинске. Все они должны были состояться по очереди, но по какой-то причине организаторы «слились». Оказалось, что они ничего не оплатили: от аренды зала до гонорара. Ситуация загадочная, так как обычно подобные случаи связны с плохой продажей билетов на событие. Однако спрос на Стаса Михайлова традиционно бешеный.

«Никаких предоплат за эти концерты артист не получил, как и не получили оплаты площадки и т.д. На сегодняшний момент самое главное для нас — чтобы NCA (ООО "Рок-фест") вернули зрителям деньги за купленные билеты», — сказал директор певца.

О суде пока речи не идет, представитель Михайлова не стал комментировать вероятность разбирательств. По словам Кудинова, такое в практике артиста произошло впервые.

Ранее сообщалось, что певица Аллегрова вышла на первое место по гонорарам за концерты в России.