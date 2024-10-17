Директор «Тайгана» отказался усыплять растерзавших сотрудницу парка львов

Директор сафари-парка «Тайган» в Республике Крым Олег Зубков в беседе с РИА Новости заявил , что усыплять растерзавших его сотрудницу Леокадию Перевалову львов нет абсолютно никаких объективных причин.

Напомним, трагедия произошла минувшим днем в среду, 16 октября, в крымском сафари-парке «Тайган». Так, трое львов набросились и растерзали сотрудницу парка «Тайган». Женщина зашла внутрь клетки, собираясь убрать вольер. Это и стало фатальным для нее.

Как подчеркнул собеседник агентства, в произошедшей накануне трагедии основную роль сыграл, по его мнению, человеческий фактор.

«Усыплять львов не будем, потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок, они действуют по своим инстинктам и правилам», — сказал Зубков.

Погибшую Перевалову Зубков охарактеризовал с положительной стороны. Он отметил, что женщина работала в сафари-парке около 18 лет, начав с простой рабочей и дослужившись до должности управляющей.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего в сафари-парке «Тайган» СК РФ возбудил уголовное дело.