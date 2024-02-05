Директор центра доменов Воробьев объяснил, как устранили крупный сбой в доменной зоне .RU

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев в беседе с RT рассказал, как именно специалисты смогли справиться с масштабным сбоем с доступом на российские сайты.

Устранение проблемы с доступом на российские сайты и все обновление в целом заняло 2,5 часа. Работы проводили в корневом реестре. Специалисты Технического центра интернет (ТЦИ) и MSK-IX отозвали ошибочные ключи шифрования, чем и исправили проблему.

«Несмотря на вечернее время, работы были начаты немедленно после обнаружения проблемы, и благодаря слаженным действиям специалистов удалось оперативно восстановить работоспособность зоны .RU», — объяснил собеседник RT.

Как отметил Воробьев, в дальнейшем планируют ввести ревизию внутренних регламентов работы с DNSSEC. Станут тщательнее контролировать процессы обновления ключей и уязвимые зоны.

Напомним, в конце января случился крупный сбой в работе российских доменов. Не работали страницы в зоне RU и за границей. В Минцифры объяснили это проблемой с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Подробнее об этом сообщалось ранее.