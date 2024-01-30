Массовый сбой в Рунете 30 января 2024: что произошло

Вечером во вторник, 30 января 2024 года, в России произошел серьезный сбой в интернете. Это повлекло за собой множественные проблемы, в частности, люди столкнулись с трудностями в получении интернет-заказов, работе десятков сайтов, соцсетей и множества важных приложений.

По официальной информации, сбой в Рунете был вызван проблемами с DNSSEC – это, своего рода, набор расширений протокола DNS. Отвечает это набор за то, чтобы данные были достоверны и целостны.

Позже официальный комментарий появился и в канале Минцифры. Так, сообщается о том, что ввиду технической проблемы в России есть проблемы с доступом в интернет. Сейчас над устранением сложившейся ситуации работают сотрудники Технического центра Интернет и МСК-IX, и постепенно интернет начинает возвращаться к обычным пользователям.