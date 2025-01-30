В Госдуме предложили разрешить несовершеннолетним самостоятельно менять имя

В Госдуме предложили разрешить детям младше 18 лет менять свои имена, чтобы помочь им избежать травли. Об этом стало известно из телеграм-канала SHOT.

Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди», рассказал каналу, что такой запрос был направлен министру труда и социальной защиты РФ с целью уменьшения случаев буллинга среди школьников.

В Москве в 2023 году новорожденным начали давать более 7 тыс. разнообразных имен, включая такие, как Люцифер, Донателла, Европа, Сахар и Кит. Кроме того, некоторые дети получают имена, вдохновленные персонажами популярной игры Dota 2, такими как Инвокер и Мирана.

Депутаты предложили, чтобы дети могли менять свои имена без согласия родителей, если их оригинальное имя стало причиной издевательств в школе.

Даванков считает, что детям стоит разрешить менять имена, но с особыми условиями. Необходимо предоставить подтверждение от учителя о фактах буллинга.

Ранее в Госдуме предложили оповещать семьи людей, у которых могут изъять земельные участки.