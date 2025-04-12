Директора фильма «Москва слезам не верит» свела в могилу продолжительная болезнь

В субботу, 12 апреля, не стало Виталия Богуславского — режиссёра фильма «Москва слезам не верит». Об этом сообщила Анастасия Винокур, заслуженная артистка Российской Федерации и балерина.

Винокур разместила в сети снимок из архива, на котором можно увидеть Виталия Богуславского и ее отца — известного юмориста Владимира Винокура.

Александр, сын Виталия Богуславского, также поделился в своем аккаунте снимками, на которых его оскароносный отец запечатлен во время съемок с известными советскими и российскими артистами.

«Сегодня наш оскароносный друг семьи, директор картины „Москва слезам не верит“ Виталий Богуславский покинул нас», — написала Винокур.

Дата, место прощания и похорон Богуславского пока не известны. Причиной смерти стало продолжительное заболевание.

Ранее появилась информация о смерти театрального режиссера Елены Долгих. Она скончалась в 83 года. Ее заслуги перед страной были отмечены еще в 1992 году, когда ей присвоили почетное звание «Заслуженный деятель искусств России».