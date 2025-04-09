Умерла театральный режиссер Елена Долгина

Режиссер и заслуженный деятель искусств России Елена Долгина умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Григорий Заславский, ректор Российского института театрального искусства.

Долгина длительное время ставила спектакли в Центральном детском театре, позже ставшем Российским академическим молодежным театром. Отметилась она постановками на сцене театра имени Пушкина. Она стала режиссером таких спектаклей, как «Вечер русских водевилей», «Про Иванушку-дурачка», «Елена Премудрая» и другие. За ее упорную работу и заслуги на театральной сцене Долгиной еще в 1992 году было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств России». Также она вела преподавательскую деятельность и создала несколько обучающих курсов.

«Можно назвать ее домовым. Она была и завлитом, и режиссером нескольких замечательных ее спектаклей. А еще у нее был фантастический педагогический талант», — так отозвался об умершей Заславский.

Он добавил, что в последние несколько лет режиссер почти не выходила из своей квартиры. Она скончалась в возрасте 83 года.

Ранее сообщалось о смерти писателя, сценариста и кинорежиссера Юрий Коротков. В свое время он написал сценарии к таким фильмам, как «Авария – дочь мента», «9 рота» и «Стиляги». Он умер на 70-м году жизни.