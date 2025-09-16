Директора канатной дороги на Эльбрусе отправили в СИЗО после трагедии на курорте

Нальчикский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для директора компании ООО «МКД Эльбрус», эксплуатирующей канатную дорогу на Эльбрусе. Об этом рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии.

Решение в отношение директора было принято после трагического инцидента, произошедшего 12 сентября, когда в результате аварии на однокресельной подвесной дороге погибли три человека. Предварительной причиной ЧП назван сход троса с ролика одной из опор. Директора на время расследования решили поместить в СИЗО.

«Суд избрал директору ООО "МКД Эльбрус" меру пресечения в виде содержания под стражей», — подчеркнули в пресс-службе суда.

Согласно данным регионального МЧС, в момент аварии на канатной дороге находились 35 человек, всех их успешно эвакуировали. Один человек был направлен в больницу для диагностики, однако серьезных травм среди выживших не зафиксировано. Погибшими оказались пожилой житель Кабардино-Балкарии, женщина из Дагестана 1990 года рождения и москвич 1967 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель двух и более лиц. В понедельник следователи задержали не только директора, но и главного инженера эксплуатационной компании.

РИА Новости пишет, что инцидент на Эльбрусе стал уже вторым за последний месяц происшествием с канатными дорогами в регионе. Вечером 8 августа в курортной зоне Нальчика также произошел обрыв канатно-кресельной дороги, принадлежащей ООО «Экскурсионный комплекс „Жемчужина“. Тогда пострадали 12 человек, шестеро из которых были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что власти ограничили подъем на Эльбрус после аварии с погибшими и пострадавшими на канатной дороге.