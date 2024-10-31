Директора надымской школы и поставщика тренажеров отправили в колонию

Директор и поставщик тренажеров из Надыма ответят за хищения реальными сроками в колонии. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на РУФСБ РФ по Тюменской области.

Директора спортшколы «Арктика» и поставщика тренажеров признали виновными в хищении внушительной суммы. По версии следствия, парочка забрала не меньше шести миллионов рублей по сговору. При стоимости тренажеров петербургской компании на 8,5 млн рублей директор заключила контракт на сумму в 16 млн рублей. Это принесло многомиллионный ущерб бюджету Ямала.

Руководителя спортивной школы Надыма осудили на три года и назначили штраф на 400 тысяч рублей. Ее пособник просидит два года в колонии и выплатит 200 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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