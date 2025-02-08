Директора петербургской фирмы осудили на 11 лет за связь с террористами
В Петербурге гендиректор фирмы передавал ВСУ координаты объектов связи
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В Петербурге генеральный директор компании по продаже производственного электротехнического оборудования уличен в участии в запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России»*.
Установлено, что 38-летний мужчина отправил туда свою анкету и передавал на Украине координаты объектов связи.
Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.
Первый Западный окружной военный суд вынес петербуржцу обвинительный приговор. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания 3 лет в тюрьме и 8 лет колонии строгого режима.
Известно, что предприниматель выполнил несколько заданий террористов, в том числе по выявлению координат объектов связи в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что фирма осужденного сотрудничала с предприятием военно-промышленного комплекса на Украине.
Мужчину задержали в октябре 2024 года.
Ранее сообщалось о том, что в Краснодаре арестовали гражданского пилота за финансирование ВСУ.
* Террористическая организация, запрещенная в России