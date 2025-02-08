Директора петербургской фирмы осудили на 11 лет за связь с террористами

В Петербурге генеральный директор компании по продаже производственного электротехнического оборудования уличен в участии в запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России»*.

Установлено, что 38-летний мужчина отправил туда свою анкету и передавал на Украине координаты объектов связи.

Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.

Первый Западный окружной военный суд вынес петербуржцу обвинительный приговор. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания 3 лет в тюрьме и 8 лет колонии строгого режима.

Известно, что предприниматель выполнил несколько заданий террористов, в том числе по выявлению координат объектов связи в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что фирма осужденного сотрудничала с предприятием военно-промышленного комплекса на Украине.

Мужчину задержали в октябре 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что в Краснодаре арестовали гражданского пилота за финансирование ВСУ.

* Террористическая организация, запрещенная в России