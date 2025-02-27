Директора по закупкам «Макфы» задержали в Челябинске

В Челябинске силовики задержали одного из высокопоставленных сотрудников крупнейшего мирового производителя макаронных изделий, компании «Макфа». Это в правоохранительных органах подтвердили РИА Новости.

Как пояснили в структурах, речь про Владлена Паршина, ответственного за процесс закупок в компании. Источник федерального агентства отметил, что директор по закупкам проходит по делу о взятке. Подробности пока неизвестны: с задержанным работают следователи.

Напомним, что в 2024 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества компании-производителя «Макфа». Среди соответчиков свыше 30 компаний и физлица. Например, это основатель, экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец и бывший гендиректор и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.

Под национализацию попали также АО «Первый хлебокомбинат», «Новая пятилетка», «СМАК» и другие.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала новый иск на несколько миллиардов к бывшим владельцам «Макфы».