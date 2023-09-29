Директора украинской школы обвинили в госизмене из-за российских стандартов

На Украине директора одной из школ Херсона обвинили в государственной измене из-за введения в образовательном учреждении российских стандартов. Подробности рассказало РИА Новости .

Украинская полиция сообщила, что собрала достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела на директора школы №1 Александра Белоуса. В ведомстве отметили, что в школе открылись российские центры движений «Юнармия» и «Движение первых». Теперь главе образовательного учреждения по обвинению в госизмене грозит 15 лет заключения, либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также с прошлого ноября Верховная рада запрашивает у украинской службы безопасности сведения о преподавателях, оставшихся работать в школах на новых территориях России.