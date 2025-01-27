Дирижер Башмет посоветовал певцу SHAMAN не забывать о вкусе

Ярославу Дронову, более известному под псевдонимом SHAMAN, стоит повышать свои профессиональные качества, а также не забывать о вкусе. Так считает дирижер Юрий Башмет, его точку зрения привело издание МК.ru.

Возможность того, что творчество Газманова и SHAMAN начнут изучать в школах, оценил известный дирижер Башмет. Он заявил, что по поводу первого у него нет никаких сомнений. Песни Газманова известны давно и уже проверены временем. Певца любит публика, так как он идет в ногу со временем. Творчество Дронова для него гораздо менее известно.

«Мне кажется, это модная история, и, видимо, она созвучна времени... То, что у него есть данные, это безусловно», — указал он.

Дирижер добавил, что данному певцу не стоит забывать о вкусе. Ему также имеет смысл постоянно повышать свои профессиональные качества.

Ранее уже сообщалось, что песни двух российских исполнителей могут появиться в программе школ в следующем учебном году. Сейчас данным вопросом занимаются депутаты Госдумы.