Дискотека «Гераней» в Одессе и области, в Кривом Роге звучат множественные взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области в районе полуночи зафиксировано не менее пяти мощных взрывов. Об этом сообщается в соцсетях российскими военкорами.

Напомним, в Кривом Роге располагается украинских военный аэродром Долгинцево. Несколькими днями ранее российскими дронами были уничтожены сразу несколько истребителей МиГ-29 ВВС Украины, а также ангары с боеприпасами.

«Украинские мониторинговые каналы сообщают, что по объектам ВСУ в городе и ближайших пригородах не менее пяти мощных прилетов», — приводится в публикации.

Также сообщается о взрывах в городах Николаеве и находящемся под контролем ВСУ Херсоне. Под ударом беспилотников «Герань-2» находятся Одесса и Одесская область. Сразу в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Российское Минобороны происходящее на Украине пока никак не прокомментировало.