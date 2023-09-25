Российские ракеты разбомбили аэродром Долгинцево в Кривом Роге - СМИ

Ранее сообщалось, что российские ракеты «Калибр» и «Оникс» бомбят Одессу и Кривой Рог в Днепропетровской области.

В настоящее время в соцсетях очевидцы сообщают, куда именно угодили российские ракеты в Кривом Роге. По информации очевидцев. сильный прилет в районе аэродрома Долгинцево

«На аэродроме Долгинцево все горит. Детонация мощнейшая. Попали в ракетный склад БК для самолетов», - приводится в публикациях.

Российское Минобороны данную информацию пока не подтверждает и не опровергает.

Ранее стало известно, что серия взрывов раздается в Одессе, Кривом роге и Херсоне, по всей Украине ревет воздушная тревога.