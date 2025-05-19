Дискриминация русских обострилась на курорте «Маленькая Россия» в Гоа

Курортный поселок Морджим на севере Гоа, известный среди туристов как «Маленькая Россия», оказался в центре скандала из-за русофобии. Об этом сообщил Турпром.

Местные жители штата беспокоятся из-за растущего влияния русскоязычных туристов. Активисты потребовали убрать вывески на русском языке, мотивируя это необходимостью сохранить индийскую идентичность. При этом глава деревни Паван Мордже согласился, что вывески нужно ввести на английском, маратхи или хинди. Внутри заведений русский язык пока разрешен, но полагают, что это вопрос времени.

В индийских СМИ отмечают, что уже были случаи, когда русских туристов связывали с криминальной активностью, которой на самом деле не было. В то же время, по данным обозревателей, курорт в Гоа посещают 400 тысяч гостей, значительную часть которых составляют именно россияне. По этой причине многие местные учат русский язык, чтобы комфортнее вести бизнес.

Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Кая Каллас отреагировала на обвинения в русофобии.