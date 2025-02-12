Disney пересмотрит политику разнообразия, равенства и инклюзивности

После прихода к власти Дональда Трампа компания Disney решила пересмотреть свою политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), так как действующий американский лидер против данных инициатив, считая, что они могут нарушать гражданские права. Как сообщает портал Axios, теперь Disney намерен сосредоточиться на коммерческих результатах.

С начала финансового года компания откажется от фактора разнообразия, который влиял на вознаграждение руководителей, заменив его на другой, который должен быть больше ориентирован на вклад в коммерческий успех Disney. Также планируется внести изменения в дисклеймеры, которые отображаются перед старыми мультфильмами.

Ранее сообщалось о том, что Илон Маск назвал корпорацию Disney «инклюзивным гестапо».