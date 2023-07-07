Диспетчерская служба Комлесхоза Подмосковья обработала более пяти тысяч обращений граждан с начала года

Специалисты Региональной диспетчерской службы Комлесхоза Подмосковья круглосуточно обрабатывают сообщения, которые поступают на «Прямую линию лесной охраны» и единый номер экстренных служб «112», сообщили в комитете.

«С начала года уже отработано 5139 сообщений и звонков, 2994 из них — на прямую линию», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует комитет.

По его словам, чаще всего граждане обращались по поводу пала травы и возгораниям. Помимо этого, популярными были звонки от заблудившихся в лесу людей и сообщения об обнаруженных в лесу мусорных навалах. Жители также интересовались возможностью сбора валежника, ягод и грибов и другими вопросами. В комитете отметили, что сотрудники РДС оперативно реагировали на все запросы и помогали решать проблемы граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.