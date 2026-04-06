«Дистанционный подрыв»: в Румынии задержали украинцев с посылками-бомбами для Европы

В Румынии силовики перехватили опасный груз, который мог привести к жертвам. Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом задержало двух граждан Украины. Они подозреваются в попытке отправить через курьерскую службу самодельные взрывные устройства. Об этом сообщает DIICOT.

По данным следствия, фигуранты проникли на территорию Румынии 14 октября прошлого года. Их цель — отправить две посылки с зажигательными бомбами. На следующий день они передали их в офис международной курьерской компании. Экспертиза показала: устройства можно было привести в действие дистанционно. Обе бандероли уничтожили, не дав им дойти до адресатов.

Задержанным — 23 и 24 года. Оба — украинцы. 2 апреля уголовное дело направили в бухарестский апелляционный суд. Следствие выясняет, кто заказал доставку и что именно планировалось взорвать. Версии — от теракта до промышленного шпионажа.

