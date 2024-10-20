Диверсанты массово пытались зайти в тыл ВС России в Курской области

Бойцы украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) дважды пытались ворваться в тыл армии РФ в Глушковском районе Курской области. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

Диверсанты выбрали для своей неудачной попытки прорыва пути через Волфино и Теткино. По данным канала, целые группы, не меньше 20 бойцов, были вооружены винтовками Bren-2. Часть въезжала на бронетранспортерах International MaxxPro американского производства.

По предварительным сведениям, российские военные оперативно отодвинули противника: часть ликвидировали, другие сбежали с места сопротивления.

Напомним, это уже не первая попытка диверсантов проникнуть за тыл ВС РФ. Военный эксперт Марочко сообщало 15 октября, что артиллеристы российской армии дали отпор ДРГ в ЛНР и Кременной. Тогда противник также провалил свою миссию.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы стали строить бетонные укрепления в Судже Курской области.