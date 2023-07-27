Дизайн-проект будущего садика одобрили в подмосковном Солнечногорске

Мособлархитектура согласовала интерьерные решения детского сада, строительство которого ведется в в микрорайоне Рекинцо-2 городского округа Солнечногорск.

Отмечается, что дизайн-проект садика разработан на основе утвержденных весной этого года методических рекомендаций по созданию интерьеров дошкольных учреждений. Объект реализуется в рамках подмосковной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», работы планируют завершить в следующем году.

Концепция интерьерных решений детского сада выполнена в современном минималистичном стиле и предусматривает присвоение каждому этажу своего цвета — персикового, бирюзового и яблочного. В качестве декора общественных зон, музыкального зала и групповых используются цифровые настенные фрески с абстрактным рисунком в виде цветных кругов, спальные украсят фрески с изображением леса.

Фото: [ Пресс-служба Мособлархитектуры/Пресс-служба Мособлархитектуры ]

Архитектурный облик здания будущего детского сада выполнен в светлых оттенках, с ярким разноцветным фасадом со стороны входной группы. В качестве материала внешней отделки предусмотрены сборные железобетонные панели с чередованием гладких и рельефных плоскостей. Композиция здания объемная, образованная разновысокими параллелепипедами с вертикальными акцентами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в новом учебном году в школы Подмосковья пойдут на 40 тысяч больше детей.