Дизайнер Чмелева назвала способы преобразить квартиру без ремонта

Архитектор и основатель бюро ART Concept Алена Чмелева раскрыла профессиональные секреты преображения жилого пространства без капитальных затрат. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, в качестве мгновенного оформления можно провести так называемую текстильную трансформацию, то есть заменить в доме шторы, ковры и покрывала, также поэкспериментировать с расстановкой мебели и созданием акцентных зон при помощи крупных растений или зеркал.

Эксперт добавила, что в данном случае большую роль играют детали. Таким образом, важно обновить фурнитуру, заменить осветительные приборы, а также немаловажно и соблюдение своеобразной цветовой гармонии — правила трех доминирующих оттенков и использования тонов, дополняющих существующую палитру.

По ее мнению, ключ к успеху лежит в чувстве меры, то есть лучше несколько качественных акцентов, чем нагромождение деталей. Также рекомендуется начинать с тщательной ревизии пространства: освобождение от лишних предметов часто дает поразительный эффект. В целом такие преобразования не требуют серьезных вложений, но кардинально меняют восприятие пространства.

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