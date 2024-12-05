Дизайнер Боровская перечислила идеи для удобного хранения вещей

По словам дизайнера Марии Боровской, главным в дизайне квартиры является практичность и удобство, в том числе в вопросе хранения вещей, поэтому сначала необходимо выкинуть все лишнее, а потом организовать пространство так, чтобы было удобно и красиво. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что гардеробная комната в целом является прекрасным местом для хранения не только одежды, а также и бытовых вещей. При отсутствии лишних комнат в жилище можно решить данную проблему посредством встроенного шкафа во всю стену. Также это могут быть банкетки со скрытыми отсеками, диван или кровать с ящиками для хранения вещей, а также антресоли.

По мнению эксперта, таим местом могут послужить и различные угловые ящики, которые сами по себе занимают мало места, а в интерьере смотрятся стильно.

Ранее она перечислила наиболее распространенные ошибки при ремонте.