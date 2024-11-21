Дизайнер Боровская перечислила наиболее распространенные ошибки при ремонте

По словам дизайнера Марии Боровской, чтобы ремонт не обернулся катастрофой и испорченным нервами, необходимо заранее все продумать и эффективно спланировать пространство. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она уточнила, что именно неэффективная планировка пространства является одной из наиболее популярных ошибок во время ремонта. Это может проявиться в недостаточном числе проходов, перегруженности мебелью или неправильном расположении функциональных зон.

По мнению эксперта, на этапе планировки лучше заранее определиться с мебелью, чтобы потом не заниматься переделками, а также не забывать про пропорции, масштаб и функциональность для создания сбалансированного пространства.

Она добавила, что еще одной распространенной ошибкой можно считать электричество. Так, если не просчитать достаточное число розеток и их расположение, то квартира сразу станет неудобной. Кроме того, при любом ремонте никогда не стоит экономить на отоплении, сантехнике и коммуникациях, которые зашиваются в стены.

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