Дизайнер Боровская раскрыла принципы экономии на ремонте

Правильный подход к ремонту может значительно сократить расходы без ущерба для качества, считает дизайнер интерьеров Мария Боровская. Эксперт отмечает, что существуют проверенные способы оптимизировать бюджет, начиная от выбора материалов и заканчивая планировкой пространства. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, ключевой момент - разумный подход к отделке. Так, ламинат часто выглядит не хуже дорогих покрытий, а стены под покраску - практичное и экономичное решение. Значительную экономию принесет использование стандартных модулей для кухни и гардеробной, а также покупка материалов напрямую у производителей или на специализированных складах. В небольших квартирах-студиях дополнительно сэкономить можно за счет продуманной планировки с минимальным количеством дверных проемов.

Эксперт подчеркнула, что при этом есть вещи, на которых экономить категорически не стоит. Инженерные системы - сантехника и электрика - должны быть исключительно качественными, иначе последующий ремонт обойдется дороже. Особое внимание стоит уделить мебельной и дверной фурнитуре - дешевые варианты быстро выходят из строя, требуя замены.

По ее мнению, главный секрет успешного ремонта - разумный баланс между экономией и качеством. Грамотное распределение бюджета позволяет создать комфортное жилье без лишних затрат, но с обязательным акцентом на долговечность ключевых элементов интерьера. Такой подход обеспечит не только красоту, но и практичность обновленного пространства на годы вперед.

