Дизайнер дала советы по новогоднему декору для квартиры

Наступающий 2026 год, который по восточному календарю пройдет под знаком Огненной Красной Лошади, предлагает уникальные возможности для новогоднего оформления интерьера. Создать соответствующую атмосферу можно с помощью тематических элементов декора и праздничных ароматов, об этом « Газете.Ru » рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Как отметила директор, особое внимание стоит уделить прихожей — первому помещению, которое задает тон всему праздничному настроению. Специалист рекомендует декорировать входную дверь венком, включающим символику наступающего года: сено, подковы и колокольчики. Дополнить оформление помогут ароматы с нотами цитрусовых, корицы, имбиря и хвои.

При украшении новогодней ели дизайнер советует выбирать классические формы деревьев, сочетая их с шарами красного, оранжевого и медного оттенков. Тематику можно поддержать с помощью фигурок лошадей, подков и колокольчиков. Для гирлянд предпочтительны лампочки в той же цветовой гамме либо их альтернатива — декоративные бусы.

Для гостиной, являющейся традиционным центром праздничных торжеств, эксперт предлагает создать уютную зону отдыха. Этого можно достичь с помощью композиций из свечей в красных и золотых подсвечниках, декоративных фонариков и мягкого освещения. Завершающими акцентами станут текстильные элементы — подушки и пледы в теплой цветовой палитре с преобладанием красных и медных тонов.

