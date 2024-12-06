Дизайнер Кузнецова назвала способы добавить оттенок Mocha Mousse в интерьер

По словам дизайнера Ксении Кузнецовой, оттенок Mocha Mousse (мокко мусс), который институт цвета Pantone назвал цветом 2025 года, весьма респектабельный и обволакивающий. Однако в интерьере его стоит использовать точечно, чтобы добавить благородной эстетики. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что интерьерные тренды рассчитаны на длительный срок и не подвержены остромодным течениям, тем более обновляемым из года в год. Поэтому точечное использование предполагает его применение в домашнем текстиле, декоре, посуде, а также в предметах мягкой мебели малых форм.

По мнению эксперта, это мягкий минимализм, современная классика. В плане пространств дома следует использовать его в комнатах, выходящих на солнечную сторону, чтобы по цветопсихологии компенсировать избыток дневного освещения.

Ранее она пояснила, почему в хрущевках необходимо отказаться от навесных потолков.