Дизайнер Кузнецова пояснила, почему в хрущевках необходимо отказаться от навесных потолков

По словам дизайнера Ксении Кузнецовой, обладатели квартир в хрущевках не могут похвастаться большим метражом, из-за чего особенно важно на этапе обустройства и ремонта не допустить ошибок, создающих пространство некомфортным для жизни. Об этом сообщил Life.ru.

Она уточнила, что важно прежде всего отказаться от навесных потолков и декоративных подвесных конструкций, которые сделают пространство менее уютным и просторным, а также стоит выбирать люстры плоские и с поворотными механизмами спотов.

По мнению эксперта, в отделке хрущевок также стоит отказаться от темных и холодных оттенков, поскольку они еще сильнее визуально сократят пространство при дефицитном дневном освещении.

Она добавила, что большое количество деталей визуально нарушает восприятие пространства. Таким образом, в хрущевке важно отказаться от слишком открытых полок, фасадов со стеклянными вставками и иными решениями, не позволяющими до конца скрыть вещи и декор.

Ранее архитектор Михаил Хазанов объяснил важность окна между кухней и ванной в хрущевках.