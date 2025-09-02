Дизайнер Моисеев назвал способы преображения кухни к осени с минимумом затрат

Осень — идеальное время для того, чтобы обновить кухонное пространство, не прибегая к масштабному ремонту. Как отмечает арт-дизайнер бренда «Кухонный Двор» Александр Моисеев, даже небольшие акценты способны преобразить интерьер, наполнив его теплом и уютом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, мягкий осенний свет становится союзником в этом деле — он выгодно подчеркивает текстуры и цвета. Чтобы усилить этот эффект, стоит добавить подсветку с теплым свечением (2700–3000 К), например, в рабочей зоне или у обеденного стола. Современные решения позволяют сделать это без сложного монтажа — многие светильники работают от батареек или USB.

Эксперт добавил, что цветовая палитра также играет ключевую роль. Теплые терракотовые, оливковые, карамельные оттенки создают ощущение комфорта. Достаточно внести их через детали — новые обеденные стулья, текстиль или аксессуары. Это поможет обойтись без радикальных изменений. Также важную роль играют и ароматы — осенние композиции с нотами корицы, сандала, апельсина или груши создают особую атмосферу. Аромадиффузоры помогут наполнить кухню уютными запахами. Текстиль завершает преображение: плотные скатерти, мягкие подушки и шторы не только меняют визуальное восприятие, но и делают пространство более камерным.

По его мнению, осенью многие магазины предлагают распродажи мебели и техники, что позволяет обновить интерьер с выгодой. Начинать лучше с малого — определить, что раздражает больше всего, и постепенно вносить изменения.

