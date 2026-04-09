Дизайнер назвала интерьерные решения, которые повышают уровень стресса

Современные интерьерные решения, ориентированные на визуальную легкость и актуальные тренды, не всегда способствуют психологическому комфорту и могут становиться причиной усталости и раздражительности. Об этом в беседе с « Газетой.Ru » рассказала дизайнер Level Group Ольга Мануковская.

По словам специалиста, одной из наиболее распространенных причин скрытого бытового стресса остается открытая планировка. Объединение кухни, гостиной и рабочего пространства стирает функциональные границы между отдыхом и повседневными задачами, из-за чего человеку сложнее переключаться между разными режимами активности. Особенно заметно это проявляется у тех, кто работает из дома.

Для снижения нагрузки эксперт рекомендует даже в открытом пространстве создавать условные зоны с помощью мебели, ковров или разных сценариев освещения. Такое разделение помогает воспринимать помещение как несколько отдельных функциональных участков.

Еще одним важным фактором дизайнер назвала отсутствие личного пространства. Даже в небольшой квартире желательно предусмотреть место, где можно ненадолго остаться одному. Недостаток такой зоны, по ее словам, способен усиливать утомляемость и повышать раздражительность.

Отдельное внимание Мануковская уделила визуальному шуму. Избыточное количество декора, открытых полок и ярких цветовых сочетаний создает постоянный поток визуальных стимулов, из-за чего мозг тратит больше ресурсов на обработку информации. Чтобы снизить этот эффект, специалист советует уменьшить количество предметов на виду и активнее использовать закрытые системы хранения.

Серьезное влияние на самочувствие оказывает и освещение. Слишком яркий или холодный свет, а также отсутствие локальных источников освещения могут усиливать усталость и негативно отражаться на качестве сна. Более комфортной считается система, где сочетаются общий свет, локальные лампы и мягкое вечернее освещение теплого спектра.

Кроме того, эксперт напомнила о важности эргономики. Узкие проходы, неудобное расположение мебели и постоянная необходимость обходить предметы создают микростресс, который накапливается ежедневно. Иногда даже небольшая перестановка мебели способна заметно улучшить восприятие пространства.

По мнению специалиста, ключевую роль в бытовом комфорте играет не площадь квартиры, а грамотная организация пространства: даже незначительные изменения в зонировании, освещении и расстановке мебели способны снизить уровень повседневного напряжения.

