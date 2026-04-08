Махровый ажиотаж: жители Московского региона массово скупают полотенца «с рук»

В начале 2026 года жители Московского региона стали заметно чаще покупать текстиль для дома на вторичном рынке, особенно полотенца. Спрос на эту категорию товаров вырос почти вдвое — на 97%. Такими подсчетами с REGIONS поделились аналитики «Авито».

Эксперты уточняют: речь идет не о подержанных вещах в привычном понимании. Основной объем продаж приходится на новые товары, которые лишились заводской упаковки или оказались «лишними» в подарочных наборах, из-за чего продавцы выставляют их в категорию вторичного использования.

Что еще ищут покупатели

Помимо полотенец, существенный рост популярности показали и другие категории товаров для дома:

Постельное белье: рост интереса на 51%.

Столовый текстиль (скатерти и салфетки): +46%.

Декор и освещение: продажи картин и постеров выросли на 43%, ваз — на 30%.

Системы хранения: спрос на органайзеры и контейнеры увеличился на 30%.

Мебель: популярность стеллажей выросла в 3,5 раза, а комодов — на 83%.

Винтажный бум

Особое внимание жители региона уделяют ретро-предметам. В этом сегменте динамика еще более впечатляющая: винтажные скатерти стали покупать в 4 раза чаще, ковры — в 3,5 раза, а пледы — в 3 раза.

Общая доля мебели и предметов интерьера, купленных на ресейле, по итогам первого квартала 2026 года достигла 39%, что подтверждает устойчивый тренд на осознанное потребление и поиск уникальных товаров вне традиционного ретейла.

