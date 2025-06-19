Дизайнер перечислила неустаревающие интерьерные решения

Мода в дизайне интерьеров меняется, но существуют проверенные способы сохранить актуальность пространства на годы. Дизайнер Ксения Кузнецова раскрыла ключевые принципы стильного и долговечного оформления жилья. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, четыре вечных приема дизайна — это натуральные материалы (дерево для тепла, металл и стекло для легкости, а также камень с эффектной подсветкой), живые растения, ассоциирующиеся в виде связи с природой в условиях мегаполиса, уникальный декор и качественный текстиль.

Эксперт подчеркнула, что преимущества такого подхода в том, что это не выходит из моды десятилетиями, создает ощущение роскоши и позволяет легко обновлять интерьер деталями.

По ее мнению, интерьер должен отражать личность владельца. Именно уникальные элементы и натуральные материалы делают пространство по-настоящему стильным вне временных трендов. Дизайнер также советует не гнаться за модными новинками, а вкладываться в качественные материалы и авторские детали, которые будут радовать годами. Простые правила — меньше пластика, больше природы, акцент на ручной работе — гарантируют интерьеру долгую актуальность.

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