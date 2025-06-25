Дизайнер потребовал миллион рублей у певицы Жасмин за нарушение авторских прав

Белгородский дизайнер Денис Черняк подал иск против певицы Жасмин (Сары Шор) в Одинцовский суд, утверждая, что его компьютерная графика была неправомерно использована в ее концертных выступлениях без оплаты. Адвокат истца Андрей Кораблев сообщил об этом «Газете.Ru». Сумма иска составляет один миллион рублей в качестве компенсации и возмещения морального ущерба и судебных издержек.

Адвокат утверждает, что экспертиза подтвердила полное совпадение графики, использованной на трех зафиксированных концертах Жасмин, с оригинальными работами Черняка. По словам Кораблева, представители певицы обратились к дизайнеру, он создал и передал ей графический дизайн, который затем использовался на концертах, размещенных в социальных сетях Жасмин.

Однако оплата за работу так и не была произведена, несмотря на первоначальные обещания и последующие угрозы. Перед подачей иска была проведена экспертиза и нотариальное заверение доказательств. Судебное заседание назначено на июль.

Юрист подчеркнул, что экспертное заключение подтверждает авторство Черняка на графику, применявшуюся в выступлениях Жасмин. По его словам, размер штрафа за нарушение авторских прав варьируется от 10 тыс. до 5 млн руб.

Альтернативно, штраф может быть в размере двойной стоимости произведения. Изначально Черняку обещали 500 тыс. за создание графики, поэтому сумма иска составляет один миллион рублей.

Адвокат добавил, что это не первый случай обращения Жасмин к дизайнеру, он также создавал графику для других артистов. В этот раз договор на оказание услуг с Черняком заключен не был. Кораблев отметил, что работы Черняка часто используются на московских билбордах, и к нему постоянно обращаются как к востребованному специалисту.

Ранее он работал с Жасмин по договору, выполняя необходимые работы. В данной ситуации сроки были крайне сжатыми: обращение поступило 3 сентября, а первый концерт состоялся уже 14 сентября. Работа велась в круглосуточном режиме, поэтому договор не был оформлен.

Согласно иску, сторона Черняка требует от ИП Сары Шор 1 млн руб. в качестве компенсации за нарушение авторских прав, 100 тыс. руб. за моральный ущерб и 270 тыс. руб. на покрытие расходов на нотариуса, эксперта и государственную пошлину.

Ранее сообщалось, что Жасмин поздравила с днем рождения невестку и раскрыла сокровенное желание.