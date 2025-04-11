Жасмин поздравила с днем рождения невестку и раскрыла сокровенное желание

Певица Жасмин ждет, когда супруга ее сына родит внуков. Как сообщил Voice, об этом исполнительница заявила в одной из социальных сетей, поздравляя родственницу с днем рождения.

В минувшем году сын певицы Михаил Семендуев связал себя узами брака с фигуристкой Евой Хачатурян, которая отмечает 26-й день рождения. В социальных сетях Жасмин опубликовала фотографию невестки и тепло к ней обратилась. В частности, она пожелала Еве семейного счастья, успехов в общем с мужем деле, а еще изъявила желание стать бабушкой. Родственница позитивно откликнулась на высказанное пожелание и заверила, что «все будет».

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