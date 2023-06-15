Дизентерия, сальмонеллез, гепатит: выяснилось, какие опасности таит в себе некачественная шаурма

Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, как правильно выбрать место для покупки шаурмы.

Собеседница подчеркнула, что к выбору точки, где можно приобрести это популярное блюдо, следует подойти серьезно.

«Если в торговом павильоне нет умывальника, то здесь шаурму покупать не следует — не соблюдаются правила личной гигиены персонала», — рассказала Раева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт Роспотребнадзора напомнила, что все торговые павильоны, особенно те, где идет производство продуктов общественного питания, должны быть подключены к системе водоснабжения и канализации.

Также в павильоне должно быть холодильное оборудование.

«Если повар нам одним ножом срезает мясо и режет овощи, то это грубейшее нарушение. Если он в грязной замызганной одежде, с траурной каймой под ногтями, без головного убора, а руки у него по локоть оголены и заросли волосами, то скорее всего мы получим шаурму с пищевой добавкой в виде волос», — отметила Раева.

Собеседница напомнила, что несколько лет назад в Долгопрудном более десятка человек заболели сальмонеллезом из-за некачественной шаурмы.

«Употребив некачественный продукт, можно „заработать“ дизентерию, сальмонеллез, гепатит А, ротавирус и стафилококковую инфекцию», — предупредила эксперт.

Подробнее о том, как следует выбирать место для покупки шаурмы, можно прочитать здесь.