Дизентерия, сальмонеллез, гепатит: выяснилось, какие опасности таит в себе некачественная шаурма
Эксперт Роспотребнадзора Раева рассказала, на что обратить внимание при покупке шаурмы
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Начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, как правильно выбрать место для покупки шаурмы.
Собеседница подчеркнула, что к выбору точки, где можно приобрести это популярное блюдо, следует подойти серьезно.
«Если в торговом павильоне нет умывальника, то здесь шаурму покупать не следует — не соблюдаются правила личной гигиены персонала», — рассказала Раева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Эксперт Роспотребнадзора напомнила, что все торговые павильоны, особенно те, где идет производство продуктов общественного питания, должны быть подключены к системе водоснабжения и канализации.
Также в павильоне должно быть холодильное оборудование.
«Если повар нам одним ножом срезает мясо и режет овощи, то это грубейшее нарушение. Если он в грязной замызганной одежде, с траурной каймой под ногтями, без головного убора, а руки у него по локоть оголены и заросли волосами, то скорее всего мы получим шаурму с пищевой добавкой в виде волос», — отметила Раева.
Собеседница напомнила, что несколько лет назад в Долгопрудном более десятка человек заболели сальмонеллезом из-за некачественной шаурмы.
«Употребив некачественный продукт, можно „заработать“ дизентерию, сальмонеллез, гепатит А, ротавирус и стафилококковую инфекцию», — предупредила эксперт.
Подробнее о том, как следует выбирать место для покупки шаурмы, можно прочитать здесь.