Дятел-«металлист» атакует фонари: в Жуковском ищут невесту для буйной птицы

Аномально теплая весна в Подмосковье внесла коррективы не только в планы людей, но и в поведение пернатых, пишет REGIONS . В Жуковском местный житель снял на видео большого пестрого дятла, который выбрал для брачной серенады не традиционное дерево, а самый настоящий уличный фонарь. Ролик с пернатым «вандалом» и фанатом металла, мгновенно разлетелся по соцсетям, вызвав улыбки и вопросы горожан.

Автор видео предположил, что это, возможно, тот же самый дятел, который прошлой весной уже устраивал чечетку по металлическим конструкциям в городе. Впрочем, как выяснилось, поведение птицы вполне укладывается в рамки биологии.

Как пояснила орнитолог Елена Волошина, март и апрель — время любви для дятлов. В этот период самцы активно барабанят, заменяя таким образом голосовое пение, свойственное другим видам птиц. С помощью дроби они обозначают границы своей территории и пытаются привлечь внимание потенциальной партнерши.

«Это их способ „пения“, заменяющий голосовое пение певчих птиц. Дятел выбирает наиболее резонирующую поверхность, чтобы звук разносился как можно дальше», — отмечает Волошина.

И тут фонарный столб оказывается в выигрышной позиции. Металлические конструкции создают мощный резонанс, который слышен за километры. В условиях города, где старых дуплистых деревьев становится все меньше, столб превращается в идеальный музыкальный инструмент: он твердый, ровный и стоит на открытой местности, где звук распространяется беспрепятственно.

Орнитолог спешит успокоить горожан, которые переживают за здоровье «стукача». Природа предусмотрела для дятла систему амортизации, которой может позавидовать любой автомобиль. Мощный клюв и специальное строение черепа надежно защищают мозг птицы от сотрясений и перегрузок. Так что барабанная дробь по фонарю абсолютно безопасна для пернатого Рихарда Штрауса, а вот покой местных жителей теперь под вопросом — брачный сезон в самом разгаре.

