ДК «Октябрь» в Подольске зовет на праздник в честь 8 Марта

Дворец культуры (ДК) «Октябрь» приглашает всех жителей и гостей Подольска на большой праздник в честь Международного женского дня. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа. Торжественное мероприятие «Любимой женщине в подарок» пройдет 5 марта. Организаторы обещают настоящий вечер нежности, красоты и творческого вдохновения.

Программа задумана так, чтобы воспеть многогранность женской натуры. На сцене покажут ее доброту, страсть, нежность и красоту. Ведь каждая женщина — это настоящее произведение искусства, которое заслуживает яркого сценического воплощения.

В 17:00 в фойе начнется танцевальная активность. Гостей ждут любимые ритмы, живое общение и праздничная атмосфера. А ровно в шесть на большой сцене стартует праздничный концерт. Перед зрителями выступят лучшие творческие коллективы ДК «Октябрь».

Вход на мероприятие свободный. Это отличный повод встретить весну в кругу друзей и близких, окунуться в мир музыки и танца.

