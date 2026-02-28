Коммунальные службы Подольска расчищают подъезды к контейнерным площадкам

Фото: [ Уборка территории дворов от снега в Балашихе/Медиасток.рф ]

Февральские снегопады доставили хлопот не только автомобилистам, но и коммунальным службам Подольска. Из-за обильных осадков и машин, которые перекрыли узкие проезды, мусоровозы несколько дней не могли подобраться к контейнерным площадкам, сообщила пресс-служба городского округа. В результате баки оказались переполнены, а жители начали жаловаться на запах и антисанитарию.

Сейчас ситуацию активно исправляют: каширский региональный оператор вместе с дорожниками и управляющими компаниями расчищает подъездные пути.

Один из адресов, где проблема уже решена, — улица Садовая, дом №5. Там рабочие убрали снег и освободили проезд для спецтехники, что позволило вывезти скопившиеся отходы. В ликвидации заторов задействованы службы ЖКХ, «УК Подольск» и Подольский комбинат благоустройства.

Однако техника по-прежнему не может проехать ко всем площадкам. Мешают плотно припаркованные автомобили. Городские власти обратились к жителям с убедительной просьбой: не бросать машины в проездах и прямо перед контейнерами.

Если парковка в узком месте вынужденная, водителей просят оставлять под стеклом номер телефона — это позволит оперативно связаться и переставить авто, чтобы пропустить мусоровоз.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Подмосковья проведут работу по расчистке территорий от снега.